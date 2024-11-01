العالم اليوم - ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني

انتم الان تتابعون خبر ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب يوم الجمعة إن الوقت حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني.

وأضاف ترامب "أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته".

وجاء حديث الرئيس السابق أمام جمهور يشمل أميركيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان المتأرجحة.

وفي المراحل الأخيرة من السباق، أظهر استطلاعان للرأي تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ما بين 19 إلى 29 نقطة من نسب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا.

وفي الاستطلاع الذي أجرته مجلة "تايم" الأميركية مع "مؤسسة سيينا" للإحصاءات، حازت هاريس على 59 بالمئة مقابل 40 بالمئة لترامب.

وارتفعت النسبة إلى 62 بالمئة لهاريس مقابل 33 بالمئة لترامب، في استطلاع آخر أجرته "إيه بي سي نيوز" بالتعاون مع مؤسسة "إيبسوس".

وحاول ترامب الظهور بموقف حاسم، إذ أكد أنه يتقدم في الولايات الـ7 المتأرجحة التي ستقرر نتيجة الانتخابات، لكن من دون تقديم دليل على ذلك.

وأوضح أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفه هو "الغش"، مشيرا إلى "محاولات احتيال مختلفة".

وكان ترامب قد نشر، الأربعاء الماضي، تغريدة على منصة "إكس" قال فيها: "خلال فترة إدارتي كان هناك سلام في الشرق الأوسط، وسوف ننعم بالسلام مرة أخرى قريبا جدا. سأصلح المشاكل التي تسبب فيها (نائبة الرئيس منافسته الديمقراطية) كامالا هاريس و(الرئيس) جو بايدن، وأوقف المعاناة والدمار في لبنان".

وتابع قائلا: "أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي. السلام الدائم. وسننجز ذلك بشكل صحيح. سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية".