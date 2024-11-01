نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم 669 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب غمازة الكبرى بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة شباب الصف- بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة نماء مركز الإمام الإسلامي اليوم الأول من نوفمبر 2024 حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب غمازة الكبرى، وذلك وسط تواجد علماء الأزهر الشريف وحضور الآلاف من أهالى القرية.

حضر الحفل عددا من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، و20000 من أهالى القرية وأهالى المتسابقين الذين غمرتهم السعادة برؤية ابنائهم فى هذا التكريم.

تضمنت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 669 متسابقًا ومتسابقة.

يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالدعوة إلى محاربة الفكر الإرهابى بالفكر السليم المستنير، وتجديد الخطاب الدينى والفهم الحقيقى لصحيح الدين، وهو ما يؤكد عليه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث أن الوزارة لم تدخر جهدا فى القيام بدورها التكاملى مع مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات المختلفة لاحداث تكامل حقيقي لتنفيذ رؤية القيادة السياسة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة.

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى ضرورة إهتمام مراكز الشباب بالتنوع فى تقديم برامجها لتجذب العديد من أبنائنا من الشباب والنشء بما يتناسب مع إهتماماتهم المختلفة ولا يجب أن تقتصر على الجانب الرياضي فقط حتى لا يجدون بديلًا عن مراكز الشباب فى تلبيه إحتياجاتهم وتصبح هى المقصد الأول لهم.

تهدف المسابقة إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.

الجدير بالذكر ان هذا الحفل يأتي في نسخته السابعة عشر "17" والذي ينظمه مركز الشباب سنويا.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب ومحمد فصيح نويصر مدير إدارة الصف،مروان أحمد الشيخ رئيس مجلس الإدارة،رضا جاد مدير المركز.

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