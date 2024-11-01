انت الأن تتابع خبر خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً في اقل من اسبوع واحد.. موجودة في كل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الاخيرة في الفترة الخاصة بتقلب الفصول وزيادة البرد وزيادة نزلات الانفلونزة والبرد بشكل عام، قد تزايدات تساؤلا الامهات بشأن كحة الصدر والتي تضل ملازمة للاطفل اكثر من شهر بعد انتهاء نزلة البرد، ويرجع ذلك إلى عدم القضاء على الفيروس بشكل كامل في الجهز التنفسي ويتحول شكل البرد إلى كحة ملازمة للاطفال، ولذلك فإنه يجب الاستمرار على الادوية المناسبة لتلك الحالات، كما يجب ايضًا الاكثار من شرب المشروبات الساخنة المقوية للمناعة والتي تساعد في تسليك مجرى التنفس والتقليل من الحكة التي تتعب الاطفال، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

مشروب الزنجبيل للقضاء على الكحه

بالرغم من الطعم الغير محبب للزنجبيل للكثيرين إلا انه يعتبر اول وافضل خيار يمكن البدء به في حالة الكحة الحادة التي يمكن ان تصل في بعض الحالات إلى النزيف، وللتقليل من الطعم الحاد والغير مرغوب للزنجبيل يمكن استخدام الزنجبيل الطازج والذي يكون طعمة افضل من الزنجبيل البودر، ويمكن عمل هذا المشروب عن طريق تقطيع ما يقرب من 35 جرام من الزنجبيل إلى قطع صغيرة واضافته إلى الماء المغلي وتركة على النار حوالي خمس دقائق، بعد ذلك نقوم بتحلية المشروب بالعسل وتقديمة للاطفال ثلاثة مرات يوميًا.

مشروب اليانسون