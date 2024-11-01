«ازاي عايشين كل ده ومنعرفش»...عشبة سحرية تنمو في البرد القارص تقضي على السكري تمامًا ودواء سحري لأمراض القلب!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الجيمنيما (مدمرة السكر) واحدة من أبرز الأعشاب المستخدمة في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) لعلاج العديد من الأمراض وخاصة مرض السكري تمتلك هذه العشبة فوائد متعددة تجعلها خيارًا شائعًا بين الباحثين عن أساليب طبيعية للتحكم في مستوى السكر في الدم.

فوائد عشبة مدمرة السكر (الجيمنيما) وطريقة استخدامها

فوائد عشبة الجيمنيما

1. تقليل الرغبة في تناول السكر

تحتوي الجيمنيما على حمض الجمنازيوم الذي يساعد على كبت الشهية وتقليل قدرة الشخص على تذوق الحلاوة يرتبط هذا الحمض بمستقبلات السكر في اللسان، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة.

2. خفض مستويات السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن تناول 200-400 مجم من الجيمنيما يوميًا يمكن أن يقلل من امتصاص السكر في الأمعاء، مما يساعد في التحكم بمستويات السكر لدى مرضى السكري من النوع 2.

3. زيادة إنتاج الإنسولين

تحفز الجيمنيما البنكرياس على إنتاج الإنسولين، مما يساعد في تجديد خلايا الإنسولين ويخفض مستويات السكر بشكل ملحوظ.

4. تحسين مستويات الكوليسترول

تساعد هذه العشبة في الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب كما تعمل كمدر للبول، مما يساعد في التحكم في وزن الجسم.

5. تقليل التهابات الجسم

تحتوي الجيمنيما على مواد مضادة للاتهابات مثل التانين والصابونين، مما يعزز من نشاط المناعة ويساعد في تقليل الالتهابات.

طريقة استخدام عشبة الجيمنيما

يمكن استخدام الجيمنيما بعدة طرق، منها: