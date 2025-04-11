الرياضة

مينا ماهر لجماهير الزمالك: لا تتركوا ناديكم في هذا التوقيت الحرج

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مينا ماهر لجماهير الزمالك: لا تتركوا ناديكم في هذا التوقيت الحرج

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أحمد جودة - القاهرة -  

تقدم الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك بالإعتذار للجماهير البيضاء بعد وداع الكونفدرالية.

مينا ماهر لجماهير الزمالك: لا تتركوا ناديكم في هذا التوقيت الحرج

وقال الإعلامي مينا ماهر خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "أتقدم بالإعتذار لجماهير النادي، وأقول لهم "آسفين" من كل قلوبنا".

وتابع: "لا تتركوا الفريق في هذا الوضع وهذا التوقيت الحرج، لأنه حال تخليكم عن دعم الزمالك، سيتسبب ذلك في انكسار الفريق واللاعبين".

وواصل الإعلامي مينا ماهر: "نعلم جيدا أن لديكم الوعي الكافي لمواصلة الدعم للنادي والكيان الذي تعشقوه".

واختتم: "الزمالك أكبر من أي لاعب يرى نفسه أقوى من النادي أو نجوميته هي الأكبر، والكيان قادر على مواصلة التحدي والصعاب واستكمال مشواره في المنافسات".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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