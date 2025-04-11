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أحمد جودة - القاهرة -
تقدم الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك بالإعتذار للجماهير البيضاء بعد وداع الكونفدرالية.
مينا ماهر لجماهير الزمالك: لا تتركوا ناديكم في هذا التوقيت الحرج
وقال الإعلامي مينا ماهر خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "أتقدم بالإعتذار لجماهير النادي، وأقول لهم "آسفين" من كل قلوبنا".
وتابع: "لا تتركوا الفريق في هذا الوضع وهذا التوقيت الحرج، لأنه حال تخليكم عن دعم الزمالك، سيتسبب ذلك في انكسار الفريق واللاعبين".
وواصل الإعلامي مينا ماهر: "نعلم جيدا أن لديكم الوعي الكافي لمواصلة الدعم للنادي والكيان الذي تعشقوه".
واختتم: "الزمالك أكبر من أي لاعب يرى نفسه أقوى من النادي أو نجوميته هي الأكبر، والكيان قادر على مواصلة التحدي والصعاب واستكمال مشواره في المنافسات".