نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة سرقة أموال من خزينة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد في الساعات الماضية بشأن سرقة أموال من خزينة النادي اليوم الخميس.

الزمالك يكشف حقيقة سرقة أموال من خزينة النادي

وأشار أمين الصندوق نادي الزمالك إلى أن الخبر عار من الصحة ويعكس إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي بشكل دائم، والغريب أن يأتي هذا الأمر في شأن يخص أموال النادي، والتي تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل".

واختتم الدكتور حسام المندوه قائلًا:" أموال خزينة الزمالك يتم تحويلها إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها بالخزينة".

