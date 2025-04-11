نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم يتحدث عن تطورات تجديد تعاقد الونش في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تطورات تجديد تعاقد محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بالنادي.

أحمد سالم يتحدث عن تطورات تجديد تعاقد الونش في الزمالك

وقال أحمد سالم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر: "ليس منطقيًا أن نتعاقد مع لاعبين بأرقام خرافية ونلعب في بطولات العائد منها قليل، هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".

وتابع: "هذا بجانب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وأيضا لعدم حدوث فجوات بين اللاعبين بسبب العقود المتفاوتة".

وواصل: "سيتم التجديد للونش أو أي لاعب آخر في الفريق لمن يرحب بالاستمرار والبقاء ضمن صفوف الزمالك ووفقا لإمكانيات النادي".

واختتم: "يتم إعداد تقارير حاليًا من جانب لجنة الكرة، من أجل الإعداد للموسم المقبل من صفقات جديدة واحتياجات الفريق".

