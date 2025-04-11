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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حزنه بعد وداع الفريق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا ضرورة التحقيق مع زيزو.

أحمد سالم: حزين لوداع الكونفدرالية.. وكل ما قاله زيزو "غير صحيح"

وقال سالم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "مجلس الزمالك لم يقصر في التفاوض مع زيزو وكل ما ذكر من أرقام في الإعلام ليست صحيحة".

وتابع: "فكرة إلقاء التهم من قبل زيزو على مجلس الإدارة ولجنة الكرة يستوجب تحويله للتحقيق، لأن كل ماذكر على لسانه غير صحيح، وكل ما طلبه تم لكنه استجاب للإغراءات الأخرى".

وواصل: "نشعر جميعا بالحزن والغضب الشديد بسبب وداع الكونفدرالية ولكن الانهيار والاحباط الكامل عقب الهزائم ليس من صفات الفرق الكبرى، ونركز في القادم".

واتم: "هناك جلسات سيتم عقدها مع بيسيرو المدير الفني ولجنة التخطيط، لمعرفة أسباب الهزيمة".

