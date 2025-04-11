نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغازي حكمًا لمباراة المصري وبتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد.

محمد الغازي حكمًا لمباراة المصري وبتروجيت

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من خالد حسين ومحمد محمود لطفي كمساعدين، أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم علاء صبري بمعاونة من زميله محمود أبو الرجال.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات الدوري المصري.

