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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن وجود حالة من السعادة والنشوة الكبيرة بين لاعبي الفريق، والجهاز الفني ومجلس الإدارة، وذلك عقب الانجاز الإفريقي الكبير للفريق، وقبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي بدوري نايل.

ستاد المحور: مضاعفة المكافأة.. مجلس إدارة بيراميدز يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بدوري نايل

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "هناك حالة من السعادة الكبيرة والنشوة بين لاعبي بيراميدز، بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، وهناك رغبة كبيرة بين اللاعبين لتحقيق الفوز أمام الأهلي والحفاظ على صدارة الدوري".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي اجتمع باللاعبين والجهاز الفني، ووعدهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي".

وواصل: "مجلس إدارة النادي فاجئ اللاعبين والجهاز الفني، بمضاعفة المكافأة حال الفوز على الأهلي في دوري نايل، وذلك في خطوة من الإدارة النادي لتحفيز اللاعبين للفوز على الأحمر والحفاظ على صدارة الدوري وحصد للقب".

