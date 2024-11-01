جوارديولا يوجه رسالة إلى أموريم بعد تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رسالة إلى البرتغالي روبن أموريم بعد تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد خلفًا للهولندي إيريك تين هاج الذي تمت إقالته مؤخرًا لسوء النتائج.

جوارديولا يهنئ أموريم بعد توليه قيادة مانشستر يونايتد

قال جوارديولا في تصريحات إعلامية: “مرحبًا بك في مانشستر يونايتد، في إنجلترا، سوف أهنئه يوم الثلاثاء المقبل”.

وتابع جوارديولا قائلًا: "لقد واجهنا بعضنا البعض قبل موسمين أو ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، لذا، مرحبًا بك".

أضاف: “نصيحتي له؟ لا. لست أنا الشخص المناسب لتقديم النصائح لزملائي. ليس لأنه في يونايتد”.

وواصل: “أعتقد أن لدى مانشستر يونايتد الكثير من الأشخاص الذين سيخبرونه بالوضع في النادي، لذلك لا يمكنني تقديم المشورة له”.

وتعاقد نادي مانشستر يونايتد مع أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، حتى عام 2027 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ومن المنتظر أن يتسلم أموريم، مهمته التدريبية مع مانشستر يونايتد ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر.