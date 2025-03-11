نيوكاسل يتخطى وست هام في البريميرليغ
حقق نيوكاسل يونايتد الفوز على وست هام يونايتد 1 ـ صفر، في المباراة التي جرت بينهما مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب برونو جيمارايش في الدقيقة 63 من عمر المباراة.
والفوز هو الرابع عشر لنيوكاسل يونايتد هذا الموسم ليرفع رصيده الى 47 نقطة ويتقدم للمركز السادس بالمسابقة.. في المقابل توقف رصيد وست هام يونايتد عند 33 نقطة في المركز الـ16 بعدما تلقى خسارته الـ13 هذا الموسم.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة.
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