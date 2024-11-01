انت الأن تتابع خبر بري يؤكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ "أهدرت عدة فرص حقيقية لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ما يعيق عودة الهدوء والنازحين إلى منازلهم على جانبي الحدود". جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، القائد العام لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء آرولدو لاثارو، حيث تم بحث تطورات الأوضاع الميدانية، بما في ذلك استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأشار بري إلى الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع "اليونيفيل" في منطقة عملها جنوب الليطاني، وقدم شرحاً حول التفاهم الذي تم إنجازه مع الموفد الرئاسي الأميركي في إطار الجهود المبذولة لوقف النار.

وأكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 كخيار وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.