العالم اليوم - 41 قتيلا في غارات إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان

انتم الان تتابعون خبر 41 قتيلا في غارات إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - قتل 41 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على قرى في منطقة بعلبك شرقي لبنان، الجمعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأوضح أن الغارات التي استهدفت بعلبك شملت مناطق عدة، من بينها يونين وبدنايل والسعيدة واللبوة و‏حربتا والبزالية وأمهز و ايعات ونحلة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أفادت عن سلسلة غارات استهدفت العديد من القرى الجمعة في منطقة بعلبك، بالإضافة إلى غارة استهدفت مدينة بعلبك.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء قبل شنه الغارات على منطقة بعلبك.

وشنت إسرائيل ظهر الجمعة سلسلة غارات استهدفت حي الزهراء في مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، كما شن غارتين استهدفتا بلدة طاريا غربي المدينة، وأغار على مرتفعات بلدة قصرنبا في البقاع، حسبما أعلنت الوكالة.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.