العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي مسجدا جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي مسجدا جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أظهر فيديو متداول لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي مسجدا على أطراف بلدة جنوبي لبنان، في الحرب المفتوحة التي تشهدها البلاد.

وشوهد في مقطع الفيديو المسجد شامخا بمئذنتيه قبل تفجيره من قبل الجيش الإسرائيلي وتحوله إلى ركام، فيما تصاعدت أعمدة دخان كثيف من منطقة التفجير.

وتشن إسرائيل سلسة غارات بشكل مكثف منذ أسابيع داخل العمق اللبناني، استهدفت مقرات ومراكز لحزب الله، كما شمل القصف الإسرائيلي أيضا منشآت ومرافق صحية ومباني مدينة.

وفي وقت سابق من الجمعة، عبرت منظمة الصحة العالمية عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان.

وفي 23 سبتمبر، بدأت إسرائيل حملة جوية في لبنان تستهدف خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، بعد حوالى عام على بدء تبادلها القصف عبر الحدود مع حزب الله عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.