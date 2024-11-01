انت الأن تتابع خبر 40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والحواجز والإجراءات في مدينة القدس ومحيط المسجد.



وقدرت أعداد المصلين أدوا صلاة الجمعة ب 40 ألف مصل.



ونشرت قوات الاحتلال قواتها وعناصرها المختلفة على أبواب الاقصى وجميعها والطرقات المؤدية إليها، اضافة الى تواجد على أبواب البلدة "الاسباط، الساهرة، والعامود:، وقامت خلال ذلك بتوقيف الوافدين "بشكل عشوائي" ومنعت البعض من الدخول.



واعتدت القوات على عدد من الشبان بالضرب والدفع لابعادهم عن محيط الأقصى بالقوة .

واعتقلت القوات شابا من منطقة باب الاسباط بعد الاعتداء عليه بالضرب .

وادى المبعدون عن الاقصى الصلاة على عتبات المسجد.