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40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

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رياض - احمد صلاح - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والحواجز والإجراءات في مدينة القدس ومحيط المسجد.

وقدرت أعداد المصلين أدوا صلاة الجمعة ب 40 ألف مصل.

ونشرت قوات الاحتلال قواتها وعناصرها المختلفة على أبواب الاقصى وجميعها والطرقات المؤدية إليها، اضافة الى تواجد على أبواب البلدة "الاسباط، الساهرة، والعامود:، وقامت خلال ذلك بتوقيف الوافدين "بشكل عشوائي" ومنعت البعض من الدخول.

واعتدت القوات على عدد من الشبان بالضرب والدفع لابعادهم عن محيط الأقصى بالقوة .
واعتقلت القوات شابا من منطقة باب الاسباط بعد الاعتداء عليه بالضرب .
وادى المبعدون عن الاقصى الصلاة على عتبات المسجد.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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