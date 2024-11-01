نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 5 أطفال.. مقتل 7 أشخاص جراء انفجار قنبلة في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤولون محليون، اليوم الجمعة، أن قنبلة قوية مثبتة في دراجة نارية، انفجرت بالقرب من مركبة تقل رجال شرطة في جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من بينهم 5 أطفال، كانوا بالقرب من المركبة.

ومن جانبه، قال فاتح محمد قائد الشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في منطقة ماستونغ، في إقليم بلوشيستان.

وأضاف محمد، أن عربة ثلاثية العجلات تقل تلاميذ مدارس، كانت قريبة، عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل 5 أطفال ورجل شرطة وأحد المارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن من المرجح أن الشكوك تتجه إلى جماعات انفصالية، كثفت الهجمات على قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس وزراء إقليم بلوشيستان، سرفراز بوجتي الانفجار وتعهدا بمواصلة الحرب ضد المسلحين، حتى القضاء عليهم من البلاد.