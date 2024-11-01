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أحمد جودة - القاهرة - عبر الدولي المغربي ​أشرف حكيمي​ نجم ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، عن تضامنه مع ضحايا إعصار “دانا”، الذي ضرب مدينة فالنسيا الإسبانية.

حكيمي يتضامن مع ضحايا إعصار دانا

وكتب حكيمي باللغة الاسبانية على صفحته الرسمية عبر منصة "اكس " رسالة مواساة جاء فيها: " أتضامن بقلبي وعقلي مع عائلات ضحايا العاصفة التي ضربت أماكن عديدة في إسبانيا، وخاصة فالنسيا".

وتسبب إعصار "دانا" الذي اجتاح مناطق عديدة في إسبانيا إلى فيضانات أسفرت عن أضرار مادية وخسارة بشرية كبيرة.

كما تسببت الفيضانات في تأجيل عدد من المباريات في كأس ملك إسبانيا والدوري.