نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني.. دليل شامل للبنين والبنات عبر بوابة قبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام 1446، حيث تتيح الكليات التقنية الفرصة أمام الشباب والشابات لتطوير مهاراتهم التقنية والمهنية، وذلك عبر برامج تدريبية متميزة للبنين والبنات. يُتاح التقديم إلكترونيًا عبر منصة قبولي (adm.tvtc.gov.sa)، مما يوفر الوقت والجهد للمتقدمين.

خطوات التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني عبر منصة قبولي

للتسجيل في الكلية التقنية للفصل الدراسي الثاني، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة قبولي: اضغط هنا. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو النقر على "إنشاء حساب جديد" في حال عدم امتلاك حساب. تحديد البرنامج التدريبي المراد التسجيل فيه (الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية). تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل: الهوية الوطنية.

شهادة الثانوية العامة.

معلومات الاتصال. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. النقر على زر تقديم الطلب لإتمام التسجيل.

مواعيد التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني

وحددت المؤسسة مواعيد التقديم المختلفة حسب البرامج والفئات:

التقديم للبنين: يبدأ في 24 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة 4 أيام.

التقديم للبنات: يبدأ في 25 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة 4 أيام.

التقديم للدبلومات المسائية (بنين وبنات): يبدأ في 1 ديسمبر 2024 ولمدة 4 أيام.

مزايا الالتحاق بالكليات التقنية

وتوفر الكليات التقنية فرصة لاكتساب المهارات العملية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتشمل المزايا: