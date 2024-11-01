محمد صلاح يترأس قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر، حيث سيتم اختيار الفائز بناءً على تصويت الجمهور.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر

يتنافس ستة لاعبين من فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز على هذه الجائزة الشهرية، من بينهم ثنائي فريق ليفربول، إضافة إلى لاعب من مانشستر سيتي، إلى جانب لاعبين من فرق برينتفورد وبرايتون ونوتينجهام.

محمد صلاح - نادي ليفربول.

فيرجيل فان دايك - نادي ليفربول.

جفارديول - نادي مانشستر سيتي.

بريان مبيومو - نادي برينتفورد.

داني ويلبيك - نادي برايتون.

كريس وود - نادي نوتينجهام.