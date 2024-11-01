انت الأن تتابع خبر وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق طريق إيلات إثر اشتباه بتسلل من الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه تم إغلاق الشارع رقم 90 المؤدي إلى إيلات إثر اشتباه بعملية تسلل من الأردن.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إغلاق طريق العربة بشكل متقطع بالقرب من الحدود الأردنية بعد "اكتشاف غير طبيعي، وهناك اشتباه في وقوع حادث أمني، وقد هرعت القوى الأمنية إلى مكان الحادث".

وقال الصحفي الإسرائيلي ايتاي بلومنتال إنه "تم إغلاق طريق وادي عربة بالقرب من الحدود الأردنية صباح اليوم بشكل متقطع بسبب نشاط لقوات الأمن".

وأضاف: "إثر رصد غير معتاد، خلال عمليات التمشيط الصباحية بالقرب من السياج الحدودي، تم استدعاء العديد من قوات الجيش، الشرطة، ووحدات الطوارئ للقيام بعمليات التمشيط. وقد نشرت حواجز شرطية في عدة نقاط على الطريق".