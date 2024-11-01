تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجت في الدوري المصري

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012