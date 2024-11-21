نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الخليج السعودي يكشف مصير محمد شريف.. وإمكانية انتقال صلاح إلى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف جيورجيس دونيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي؛ عن مصير النجم المصري محمد شريف؛ لاعب الفريق، وإمكانية رحيله في شهر يناير المقبل.

وأكد جيورجيس في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "محمد شريف ملتزم معنا والأمر ليس بيد أي لاعب وهو بيد الإدارة فقط وإذا تلقينا العروض سنناقشها ومحمد شريف علاقتي به ممتازة وننتظر أن يعود للتدريبات وأن يكون لائقا للمشاركة بشكل أساسي".

تصريحات مدرب الخليج

وتابع: "منافسة محمد شريف على لقب هداف الدوري السعودي مثلما كان في مصر الصعب أن تكون الأعلى دائما في كل وقت، وبالنسبة لي أعتقد أن دعمي للاعبين بالثقة بشكل دائم هذه أهم الصفات التي يجب أن تكون لدى اللاعب".

وأوضح:" الأمر اختلف عن العام الماضي بأن الأجواء تغيرت فقد تغير المناخ وتغيرت الدولة والأجواء اختلفت وكل شيء اختلف بالنسبة لمحمد شريف الأهلي هو أكبر نادي في مصر؛ ومن أكبر الأندية في مصر والأمر كان صعبا بالنسبة لمحمد شريف ولكن الآن أستطيع أنه أقول أن لديه فرص أفضل".

وأشار:" السعودية نجحت في استقطاب العديد من النجوم العالميين، وجماهير الكرة حول العالم أصبحت تنظر للدوري السعودي نظرة إعجاب شديد".

واستكمل: "نجاح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير الدوري ودعم الأندية ساهم في زيادة التنافسية بين الفرق المتنافسة في البطولة السعودية".

وعن إمكانية لعب محمد صلاح في الدوري السعودي: "لن أكون متفاجئا إذا انضم محمد صلاح من ليفربول للعب في الدوري السعودي، وأعرف أن وزارة الرياضة السعودية والأندية الأربعة الكبرى تركز كل جهودها من أجل جلب صلاح للعب مع أحد أندية الاتحاد أو النصر أو الهلال".

وأتم:" محمد صلاح أهم لاعب في الدوري الانجليزي وصنع الفارق في أصعب بطولة دوري بالعالم وهو لاعب رائع للغاية ويقدم أداء مميز".