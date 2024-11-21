نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. محمد صلاح يثير الجدل وفرصة سيف فاروق جعفر ومستقبل زيزو.. مفاوضات الأهلي مع النني ومهاجم سوبر على رادار الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 21-11-2024 في السطور التالية:

محمد صلاح يثير الجدل.. من هم المختلون نفسيًا؟

أثار محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر “ستوري” عبر الانستجرام الخاص به.

ونشر صلاح “ستوري” من كتاب تحمل عنوان “من هم المختلون نفسيًَا؟”.

شاهد ستوري صلاح

"فرصة ذهبية".. قرار جوميز النهائي بشأن سيف فاروق جعفر في الزمالك

اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قرارًا حاسمًا بشأن اللاعب سيف فاروق جعفر، محور الفريق، في ظل الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة وابتعادهم عن المشاركة في المباريات.

قرر جوزيه جوميز منح سيف فاروق جعفر فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية، مستغلًا غياب الثنائي محمد شحاتة ومحمد السيد بسبب الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، والتي ستبعدهما عن الفريق لبعض الوقت.

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تطورات جديدة في مستقبل زيزو مع الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الزمالك يرحب بالتجديد للنادي في الفترة المقبلة والاستمرار مع القلعة البيضاء.نادي الزمالك متجر ملابس رياضية

وكشفت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة عن طلب زيزو مبلغ يتخطى 80 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن وسطاء من نادي بيراميدز تواصلوا مع والد زيزو لشراء اللاعب خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لأي فريق.

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حقيقة تعاقد الأهلي مع محمد النني استعدادًا لكأس العالم للأندية

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع محمد النني لاعب الجزيرة الاماراتي، استعدادًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في أخبار دائمًا بتربط اسم محمد النني بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وبالذات في الفترة الحالية من أجل مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية المقبلة".

وتابع:" تواصلنا مع مصدر مقرب من النجم الدولي محمد النني وقفل هذه القصة تمامًا وقال إن كل فترة يتم ربط اسم النني بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب مركز مع فريق الجزيرة ولم يحدث أي تواصل مع اللاعب إطلاقًا ولا حتى تم طرح الموضوع".

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مهاجم سوبر على رادار الزمالك وحقيقة طلبات جوميز في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفكير نادي الزمالك وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بشأن صفقات الشتاء للقلعة البيضاء.نادي الزمالك متجر ملابس رياضية

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز طلب صفقة واحدة وهي التعاقد مع الإنجليزي أوڤي إيجاريا".

وتابع:" الإدارة ترى ان الفريق يحتاج اكثر من صفقة في مراكز اخرى ولكن الأمور مجمدة بسبب عودة الونش لدعم خط الدفاع وأحمد حمدي سيعود لدعم وسط الملعب بجانب وجود محمد السيد".