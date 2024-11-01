مواجهات نارية بالجولة 2 بالمجموعة 4 بالقسم 3

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أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بمباراة وحيدة الاحد القادم.

مواجهات نارية بالجولة 2 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

حيث يستضيف مركز شباب ابشواى نظيره مركز شباب سمسطا بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز حيث تلقى ابشواى خسارة أمام بنى سويف بالجولة الأولى خارج الديار فيما تلقى سمسطا الخسارة بملعبه أمام اهلى الغرق، ويحتل ابشواى المركز 11 برصيد صفر فيما يحتل سمسطا المركز 9 برصيد صفر.

ويحل نادى بنى سويف ضيفا ثقيلا على نظيره نادى عاملين غارب بالبحر الأحمر، ويسعى بنى سويف لتحقيق انتصار ثان على التوالي للمنافسة على الصدارة فيما يسعى غارب لتحقيق فوز بملعبه، ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 3 نقاط فيما يحتل عاملين غارب المركز 7 برصيد نقطة.

ويستضيف نادى جولدن جيت شقيقه مركز شباب سنورس بملعب الاسيوطى سبورت، كتيبة جولدن جيت تسعى لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى سنورس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل جولدن المركز 4 برصيد 3 نقاط فيما يحتل سنولس المركز 6 برصيد نقطة وحيدة.

ويستضيف مركز شباب الواسطى بملعبه نادى ابو كساة، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الإيجابية فيما يسعى ابو كساة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ويحتل مركز شباب الواسطى المركز الأول برصيد 3 نقاط فيما يحتل نادى ابو كساة المركز 10 برصيد صفر.

ويستضيف نادى اهلى الغرق شقيقه مركز شباب الفيوم بملعب مركز شباب سمسطا، ويسعى أبناء الغرف لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء مركز شباب الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز 8 برصيد صفر.

لقاءات الاحد:

تختتم لقاءات الجولة بمباراة وحيدة يوم الاحد حيث يستضيف نادى سيلا شقيقه نادى مطرطارس بملعب نادى نجوم مصر ببنى سويف، ويسعى سيلا لتحقيق انتصار ثان على التوالي فيما يسعى أبناء مطرطارس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل سيلا المركز الخامس برصيد 3 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد صفر.

جدول ترتيب المجموعة

1 - مركز شباب الواسطى 3 نقاط.

2 - نادى بنى سويف 3 نقاط.

3 - نادى اهلى الغرق 3 نقاط.

4 - نادى جولدن جيت 3 نقاط.

5 - نادى سيلا 3 نقاط.

6 - سنورس نقطة.

7 - عاملين غارب نقطة.

8 - مركز شباب الفيوم صفر.

9 - مركز شباب سمسطا صفر.

10 - نادى ابو كساة صفر.

11 - مركز شباب ابشواى صفر.

12 - نادى مطرطارس صفر.