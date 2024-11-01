نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد مجلس الحديث السادس لقراءة كتاب (صحيح البخاري) بالإسناد.. الأحد القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأحد القادم الموافق 3/ 11/ 2024 مجلس الحديث السادس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي السادس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر : أ.د. صبحي عبد الفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م. محمد عبد الفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، و.د.م. عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.