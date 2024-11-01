بانثيون تستحوذ على أراضٍ في راك سنترال رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - وقعت شركة مرجان، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة – ممثلةً بمشروعها «راك سنترال» – اتفاقية لبيع قطع أراضٍ رئيسية ضمن المشروع إلى شركة بانثيون للتطوير العقاري لتطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات. ومن المتوقع إنجاز المشروع الجديد، الذي يضم مكاتب وشققاً سكنية وفندقية، بحلول الربع الأول من عام 2029.

يساهم الاستحواذ على هذه الأراضِي الرئيسية والبدء بتنفيذ المشروع الجديد في تعزيز رؤية «راك سنترال» لتغدو أكبر منطقة أعمال تجارية في الإمارات الشمالية، ويتماشى كذلك مع هدفها الاستراتيجي بأن تصبح وجهةً مثلى للعمل والعيش والترفيه. كما ستكون المنطقة الأكثر جذباً لرواد الأعمال ولمكاتب الشركات الرائدة والناشئة على حدٍ سواء. تأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على إيمان بانثيون بالإمكانات التي توفرها مرجان من خلال مخططها الرئيسي «راك سنترال» لتحقيق المزيد من النمو والتطور في الإمارة.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: «يهدف مشروع راك سنترال إلى تعزيز منظومة الأعمال في رأس الخيمة بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030. ويبشّر هذا الالتزام من بانثيون بحقبة جديدة في نمو هذه المنطقة التجارية رفيعة المستوى، وكلنا ثقة بأن مشروعهم الجديد سيدعم أجندتنا الطموحة بإنشاء واحد من أكثر المراكز المالية ديناميكية في دولة الإمارات والمساهمة بالتالي في تعزيز الاقتصاد المحلي، فهو يمثل بداية مشروع تطويري طويل الأمد سيساهم في توفير العديد من فرص الاستثمار وتحقيق النمو مستقبلاً في راك سنترال».

وقال كالبيش كيناريوالا، مؤسس شركة بانثيون للتطوير العقاري: «نحن متحمسون للشروع برحلة جديدة في مشروع راك سنترال، ونثق بإمكاناته الكبيرة التي تخوله ليغدو مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة في ضوء التركيز المتنامي على البنية التحتية والعقارات. وقد نجحت بانثيون للتطوير العقاري ببناء سمعة مرموقة من خلال مزجها بين التصميم المعاصر، والخصائص العملية، والتكاليف المناسبة. ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة للحياة الحضرية ضمن هذه المساحة النابضة بالحياة، حيث يساهم موقعها المركزي وسهولة الوصول إليها بجعلها منطقة رئيسية للنمو. وترتكز رؤيتنا في تنفيذ مشروعنا الجديد على التزامنا ببناء مجتمعات مزدهرة توفر لقاطنيها مقومات الرفاهية بأسعار معقولة».