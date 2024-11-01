دوري روشن السعودي: قمة النصر والهلال.. لا غالب ولا مغلوب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - تعادل النصر والهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، الجمعة، على ملعب الأول بارك.

تقدم النصر بعد مرور 52 ثانية عبر أندرسون تاليسكا، وضغط الهلال من أجل تجنّب الخسارة وكان له ما أراد عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (د 77).

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث فيما بقي الهلال متصدراً بـ 25 نقطة، لكن الفارق تقلص بينه وبين الاتحاد إلى نقطة واحدة بعد أن كان 3 نقاط.