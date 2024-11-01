الهلال السعودي… 56 مباراة محلية دون خسارة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - وصل فريق الهلال السعودي إلى رقم غير مسبوق على صعيد البطولات الكروية السعودية، إذ وصل إلى المباراة رقم (56) متتالية دون خسارة في البطولات المحلية، متجاوزاً الرقم الذي كان مسجلاً باسم الأهلي (55 مباراة) بين 2014 و2016.

وتعادل الهلال أمس مع النصر بهدف لمثله في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي، ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.