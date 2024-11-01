الدوري الفرنسي: موناكو يسقط أمام أنجيه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - تعادل ليل وليون بهدف لكل منهما في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فجر اليوم السبت.

سجل هدف ليل جوناثان دايفيد (د 17) وسجل هدف ليون مالك فوفانا (د 90).

ورفع ليل رصيده بهذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثالث، ورفع ليون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

وخسر موناكو أمام أنجيه بهدف سجله جان يوديس أهولو (د 29).

ورفع أنجيه رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز الثاني.