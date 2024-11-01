الدوري البرتغالي: سبورتينغ لشبونة يسحق إستريلا أمادورا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - سحق سبورتينغ لشبونة ضيفه إستريلا أمادورا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

وتكفل فيكتور جيوكيريس بتسجيل أربعة أهداف من أهداف لشبونة في الدقائق (19، 31، 42، 70) وسجل ماكسيميليانو أروخو (د 88) فيما سجل هدف أمادورا الوحيد رودريغو (د 35).

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارةترتيب فرق الدوري البرتغالي فيما بقي رصيد إستريلا أمادورا 6 نقاط في المركز السادس عشر.