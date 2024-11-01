عصير الجزر والتفاح والبنجر: مشروب سحري لفقدان الوزن وصحة متكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - هل تبحث عن مشروب صحي وطبيعي يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحة بشرتك؟ عصير الجزر والتفاح والبنجر هو الخيار الأمثل لك! هذا المزيج الفريد من الخضروات والفواكه يوفر العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على إزالة السموم من الجسم، وتعزيز المناعة، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب، وحتى المساعدة في فقدان الوزن.

فوائد عصير الجزر والتفاح والبنجر:

فقدان الوزن: يحتوي هذا العصير على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

صحة البشرة والشعر: الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذا العصير تغذي البشرة والشعر، مما يحسن مظهرهما ويقلل من علامات الشيخوخة.

صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في العصير تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

تعزيز المناعة: يساعد العصير على تقوية جهاز المناعة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.

صحة القلب: يساعد العصير على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يحمي القلب.

كيف يعمل عصير الجزر والتفاح والبنجر؟

يحتوي هذا العصير على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

الفيتامينات: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامينات ب المركبة.

المعادن: البوتاسيوم، والحديد، والمغنيسيوم.

الألياف: تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

مضادات الأكسدة: تحمي الخلايا من التلف.

كيفية تحضير عصير الجزر والتفاح والبنجر:

المكونات:

جزرة كبيرة

تفاحة متوسطة

شمندر متوسط

ماء (اختياري)

الطريقة:

قشر الخضروات والفواكه وقطعها إلى قطع صغيرة.

ضع المكونات في العصارة الكهربائية وعصرها جيدًا.

أضف الماء حسب الرغبة للحصول على القوام المطلوب.