نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الإسماعيلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد معروف.

ويعاون معروف كلا من سامي هلهل مساعد أول، خالد حسام طه مساعد ثان، ويتواجد أسامة إسماعيل حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا حسام عزب ويعاونه محمود وفا.

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السلام.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل لمسابقة الدوري المصري في مصر والعالم العربي.

