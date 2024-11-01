مال وأعمال

أسعار الذهب العالمية تتعافى بعد موجة من جني الأرباح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية تتعافى بعد موجة من جني الأرباح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - وكالات _ سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً اليوم الجمعة، لتتعافى بذلك من آثار موجة جني الأرباح التي ضربتها خلال الجلسة السابقة، وذلك في وقت به يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي من الممكن أن تعطي المزيد من المؤشرات حول مسار معدلات الفائدة.

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هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2745.99 دولار للأونصة.

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وكانت الأسعار قد تراجعت بـ 1.5% أمس الخميس، وذلك مع قيام بعض المتداولين بجني الأرباح بعد أن ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2790.15 دولار.

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وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً بـ 4% في أكتوبر مع قلق المستثمرين بشأن الانتخابات الأمريكية والتي ستقام في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك في جو مشحون بحالة عدم يقين نظراً لتقارب نتائج استطلاعات الرأي.

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هذا وتتجه أسعار الذهب إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 1979، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بـ 33% هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.3% إلى 32.75 دولار للأونصة، وسجل البلاتين صعوداً بـ 0.5% إلى 992.90 دولار، وزاد البلاديوم بـ 1% إلى 1117.10 دولار.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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