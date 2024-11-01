نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT مساء اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان إلى 43 قتيلا و32 جريحا.

وشنت إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

وأسفرت الغارات عن العديد من الضحايا، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض.

وأعلن الدفاع المدني في وقت سابق، مقتل 12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.

وتعرضت مدن عدة جنوبي وشرقي لبنان لغارات إسرائيلية، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات يونين ونحلة وطلبا وبدنايل والسعيدة وحدث بعلبك واللبوة وحوش الرافقة في البقاع شرقي لبنان، وبلدات دير الزهراني وأنصار وحومين في جنوب لبنان.

هذا وأصيب 9 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة، الجمعة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رصده 30 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى.