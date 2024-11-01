شيرين عبد الوهاب تعود أقوى من أي وقت مضى: تألق فني وإنجاز عالمي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - أطلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في بث مباشر مؤخراً، لتوجه رسالة شكر إلى جمهورها وتؤكد عودتها القوية إلى الساحة الفنية. تحدثت شيرين عن الفترة الصعبة التي مرت بها، وأكدت على أهمية أسرتها وجمهورها في دعمها وتجاوزها لهذه المحنة.

عودة قوية إلى الساحة الفنية

بعد فترة من الغياب، عادت شيرين لتؤكد على حبها للفن وحرصها على تقديم الأفضل لجمهورها. وصفت تجربتها الأخيرة بـ”الأسر”، مشيرة إلى أنها خرجت منه أقوى وأكثر إصراراً على تحقيق أحلامها. وأكدت أن سقف طموحاتها لا يزال مرتفعاً، وأنها تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

إنجاز عالمي يشهد على موهبتها

في خطوة تؤكد مكانة شيرين عبد الوهاب كواحدة من أهم الفنانات العربيات، دخلت النجمة المصرية موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأول فنانة عربية تحتل قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً. هذا الإنجاز العالمي يعتبر تتويجاً لمسيرة فنية حافلة بالإنجازات والأغاني التي حفرت اسمها في قلوب الملايين.

رسالة شكر لجمهورها

وجهت شيرين شكرها الكبير لجمهورها الذي وقف بجانبها في أوقات الشدة، مؤكدة أن إيمانها بالله ودعم جمهورها هما سر قوتها. وأكدت أن حب الجمهور هو الدافع الأكبر لها للاستمرار في تقديم الأفضل.