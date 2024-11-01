مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف 12 ألف وظيفة جديدة فقط في أكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 12 ألف وظيفة جديدة فقط في أكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة إضافة الاقتصاد الأمريكي للوظائف بشكل صدم الأسواق، إذ أضاف الاقتصاد 12 ألف وظيفة في في أكتوبر، في وتيرة تعتبر الأضعف منذ أواخر عام 2020.

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هذا وأثرت العواصف التي ضربت جنوب شرقي البلاد على مستويات وخطط التوظيف في البلاد.

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هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 12 ألف وظيفة في الشهر، بانخفاض حاد عن مستويات سبتمبر والتي وصلت إلى 223 ألف وظيفة، وأقل من التقديرات التي كانت عند 106 آلاف وظيفة. ومع ذلك، استقر معدل البطالة عند 4.1% بما يتماشى مع التوقعات.

هذا وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن إضراب بوينغ قد يكون مسؤولاً عن إلغاء 44 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، والذي فقد 46 ألف وظيفة بشكل عام. وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تأثير إعصاري هيلين وميلتون، ولكنه قال إنه “من غير الممكن تحديد التأثير بشكل دقيق” للعواصف على إجمالي الوظائف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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