أخبار مصرية

صور من داخل سانت كاترين ومصادر: الدير مفتوح ولا صحة لشائعات إغلاقه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور من داخل سانت كاترين ومصادر: الدير مفتوح ولا صحة لشائعات إغلاقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور لدير سانت كاترين من الداخل حيث انتظمت الزيارة اليوم الجمعة لزيارة معالم الدير من قبل العديد من السائحين.

وأشار مصدر في وزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج أن الدير مفتوح ولا صحة لشائعات غلقه.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” أخبارًا تفيد بغلق الدير بناءً على حكم قضائي.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء بيانًا يفيد بأنه لا صحة للأخبار المتداولة حول غلق الدير.

فيما أكد عدد من رواد التواصل الاجتماعي أن سبب انتشار الشائعة هو ادعاء أحد الأشخاص بصدور حكم أول درجة له بغلق الدير لاستحقاقه أراضي في حرمه.

وأكدت وزارة السياحة والآثار اليوم على أن الدير مفتوح والزيارة مستمرة ولا صحة للأنباء المتداولة. 

ودير سانت كاترين أو سانت كاترين دير أو دير القدّيسة كاترين)، وهو دير أرثوذكسي شرقي يقع في شبه جزيرة سيناء، عند مصب مضيق عند سفح جبل سيناء أسفل جبل كاترين أعلى الجبال في مصر، بالقرب من مدينة سانت كاترين، مصر. تم تسمية الدير على اسم كاترين من الإسكندرية.

ويعد مزارا سياحيا كبيرا، حيث تقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم، وهو معتزل، يديره رئيس الدير وهو أسقف سيناء، والذي لا يخضع لسلطة أية بطريرك أو مجمع مقدس ولكن تربطه علاقات وطيدة مع بطريرك القدس لذلك فإن اسم بطريرك القدس يذكر في القداسات، على الرغم من أن الوصاية على الدير كانت لفترات طويلة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ورهبان وكهنة الدير من اليونانيين وليسوا عربًا أو مصريين، شأنهم شأن أساقفة كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس التي يسيطر عليها اليونانيين من عهود طويلة. وأسقف سيناء يدير إلى جانب الدير الكنائس والمزارات المقدسة الموجودة في جنوب سيناء في منطقة الطور وواحة فيران وطرفة.

62B290BF-E1F5-4AEE-AEEE-D14F2773AD3A
62B290BF-E1F5-4AEE-AEEE-D14F2773AD3A
1C3A32F5-903D-4129-9A22-69BF94CD44EB
1C3A32F5-903D-4129-9A22-69BF94CD44EB
42C3B095-2743-4FA4-BCC6-4A5CE411CCB7
42C3B095-2743-4FA4-BCC6-4A5CE411CCB7
BD29289C-25D4-4ADD-8D3D-3ABE1BEB75C1
BD29289C-25D4-4ADD-8D3D-3ABE1BEB75C1
CABC820B-DC63-40D7-8DDB-FB1C08448426
CABC820B-DC63-40D7-8DDB-FB1C08448426
54664861-0C05-4160-94AC-1C47E676F1F5
54664861-0C05-4160-94AC-1C47E676F1F5
9660A383-9F9A-4BF9-A929-1034955BD34C
9660A383-9F9A-4BF9-A929-1034955BD34C
15CD2DBE-4B5F-49E7-A95C-BD3FB1B8529E
15CD2DBE-4B5F-49E7-A95C-BD3FB1B8529E
67DA8AA5-8F6B-43B9-9845-964DE64B8B53
67DA8AA5-8F6B-43B9-9845-964DE64B8B53
7F72D332-9C1D-42D5-9DC8-52FC0535DD57
7F72D332-9C1D-42D5-9DC8-52FC0535DD57
309BC02B-553C-4669-8133-08E4DAA07BCD
309BC02B-553C-4669-8133-08E4DAA07BCD
37B91B8D-B343-470E-A8CE-377EB7EAF3D7
37B91B8D-B343-470E-A8CE-377EB7EAF3D7
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا