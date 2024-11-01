نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الاسبانية إلى 202 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات الإقليمية على موقع X بأن عدد ضحايا الفيضانات في منطقة فالنسيا الإسبانية وصل إلى 202 شخصًا.

وجاء في المنشور: "وفقا للبيانات الأولية، بلغ عدد القتلى 202 شخصا، ولا تزال عملية البحث مستمرة وِنعمل على تحديد هوية الضحايا".

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 158 حالة وفاة، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، لا يزال نحو 250 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في وضع "استثنائي" في إسبانيا، خاصة في مقاطعة فالنسيا، وقشتالة لا مانشا، حيث توفي شخصان، بالإضافة إلى إقليم الأندلس. وفي الوقت نفسه، تم إعلان مستوى الإنذار الأحمر الأقصى في فالنسيا.وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في المنطقة، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 60 طريقا، لا سيما الطريقين الرئيسيين A-3 وA-7، وعشرات الطرق الثانوية.

وإلى جانب خدمات الطوارئ التابعة لمركز تنسيق الطوارئ لولاية فالنسيا، وقد شارك 1700عسكري في مكافحة تبعات الأمطار الغزيرة.