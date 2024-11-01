خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال هدد بقصف مواقع أثرية لبنانية مهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - قال جان ياسمين، خبير بإدارة المواقع الأثرية اللبنانية، إن المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة والآثار اللبنانية، أرسلت جملة تحذيرات لليونسكو بالمواقع الأثرية اللبنانية التي تم تدميرها حاليا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «ياسمين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من بين المواقع الأثرية التي تم تدميرها السور الروماني ببعلبك، إذ تم تدميره جزئيا بالإضافة إلى تدمير كلي لمجموعة من المواقع التي ترجع للعصور الرومانية والفينيقية.

وأكد «ياسمين» أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف موقعين أثريين مهمين في جنوب لبنان، هما بنت جبيل وعباسية، بالإضافة إلى السوق القديم الذي كان يحتوي على بقايا رومانية، كما هدد الاحتلال أيضًا بتدمير موقعين مهمين مدرجين على لائحة التراث العالمي بمدينتي سور وبعلبك وتم إبلاغ اليونسكو بأن هذه المواقع سيتم تدميرها.

وأوضح أن وزارة الثقافة والآثار اللبنانية طالبت من اللجنة الوطنية التابعة لليونسكو أن يُدق ناقور الخطر، وإدراج 34 موقعًا أثريا على لائحة «الإيس برودكشن»، متابعا: «تم إرسال هذه الملفات ليتم إدراجها من ضمن المناطق الأثرية تحت الخطر والتهديد».