متلازمة الأكل الليلي: أسبابها وأعراضها وعلاجها

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - متلازمة الأكل الليلي هي اضطراب في الأكل يتميز برغبة لا يمكن مقاومتها في تناول الطعام خلال ساعات الليل المتأخرة. يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في النوم والتركيز، وقد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

ما هي أعراض متلازمة الأكل الليلي؟

الإفراط في تناول الطعام ليلاً: يشمل ذلك الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام.

يشمل ذلك الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام. صعوبة في النوم: قد يستيقظ الشخص عدة مرات في الليل لتناول الطعام.

قد يستيقظ الشخص عدة مرات في الليل لتناول الطعام. فقدان الشهية في الصباح: عدم الرغبة في تناول الطعام في الصباح.

عدم الرغبة في تناول الطعام في الصباح. مزاج مكتئب: خاصة في الليل.

خاصة في الليل. الشعور بالخجل أو الإحراج: بسبب عادات الأكل الليلية.

ما هي أسباب متلازمة الأكل الليلي؟

الأسباب الدقيقة لمتلازمة الأكل الليلي غير معروفة بشكل كامل، ولكن قد تشمل:

اضطرابات النوم: مثل الأرق وانقطاع النفس النومي.

مثل الأرق وانقطاع النفس النومي. اضطرابات المزاج: مثل الاكتئاب والقلق.

مثل الاكتئاب والقلق. اضطرابات الأكل الأخرى: مثل الشره المرضي.

مثل الشره المرضي. تغيرات هرمونية: قد تؤثر على الشهية والنوم.

كيف يتم تشخيص متلازمة الأكل الليلي؟

يتم تشخيص متلازمة الأكل الليلي بناءً على الأعراض التي يصفها المريض وتاريخه الطبي. قد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات لاستبعاد أسباب طبية أخرى.

ما هي العلاجات المتاحة لمتلازمة الأكل الليلي؟

العلاج السلوكي المعرفي: يساعد هذا النوع من العلاج على تغيير أنماط التفكير والسلوك المتعلقة بالأكل والنوم.

يساعد هذا النوع من العلاج على تغيير أنماط التفكير والسلوك المتعلقة بالأكل والنوم. الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لمساعدة في تنظيم المزاج والنوم.

قد يصف الطبيب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لمساعدة في تنظيم المزاج والنوم. العلاج الضوئي: قد يساعد التعرض للضوء الساطع في الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.

قد يساعد التعرض للضوء الساطع في الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. العلاج الغذائي: قد يساعد العمل مع أخصائي تغذية على تطوير عادات غذائية صحية.

كيف يمكن الوقاية من متلازمة الأكل الليلي؟