متلازمة الأكل الليلي: أسبابها وأعراضها وعلاجها

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - متلازمة الأكل الليلي هي اضطراب في الأكل يتميز برغبة لا يمكن مقاومتها في تناول الطعام خلال ساعات الليل المتأخرة. يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في النوم والتركيز، وقد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.
ما هي أعراض متلازمة الأكل الليلي؟
- الإفراط في تناول الطعام ليلاً: يشمل ذلك الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام.
- صعوبة في النوم: قد يستيقظ الشخص عدة مرات في الليل لتناول الطعام.
- فقدان الشهية في الصباح: عدم الرغبة في تناول الطعام في الصباح.
- مزاج مكتئب: خاصة في الليل.
- الشعور بالخجل أو الإحراج: بسبب عادات الأكل الليلية.
ما هي أسباب متلازمة الأكل الليلي؟
الأسباب الدقيقة لمتلازمة الأكل الليلي غير معروفة بشكل كامل، ولكن قد تشمل:
- اضطرابات النوم: مثل الأرق وانقطاع النفس النومي.
- اضطرابات المزاج: مثل الاكتئاب والقلق.
- اضطرابات الأكل الأخرى: مثل الشره المرضي.
- تغيرات هرمونية: قد تؤثر على الشهية والنوم.
كيف يتم تشخيص متلازمة الأكل الليلي؟
يتم تشخيص متلازمة الأكل الليلي بناءً على الأعراض التي يصفها المريض وتاريخه الطبي. قد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات لاستبعاد أسباب طبية أخرى.
ما هي العلاجات المتاحة لمتلازمة الأكل الليلي؟
- العلاج السلوكي المعرفي: يساعد هذا النوع من العلاج على تغيير أنماط التفكير والسلوك المتعلقة بالأكل والنوم.
- الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لمساعدة في تنظيم المزاج والنوم.
- العلاج الضوئي: قد يساعد التعرض للضوء الساطع في الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.
- العلاج الغذائي: قد يساعد العمل مع أخصائي تغذية على تطوير عادات غذائية صحية.
كيف يمكن الوقاية من متلازمة الأكل الليلي؟
- الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن: تناول وجبات منتظمة خلال النهار وتجنب تخطي الوجبات.
- ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على تحسين النوم وتقليل التوتر.
- الحصول على قسط كاف من النوم: حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.
- إدارة التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.
- تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول قبل النوم: هذه المواد يمكن أن تؤثر على النوم.