رأس الخيمة العقارية تطلق المرحلة النهائية من كواترو ديل مار

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق المرحلة النهائية من مشروعها «كواترو ديل مار»، الذي يقع على الواجهة البحرية في «ميناء العرب». يأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الكبير الذي حققته مراحل المشروع السابقة خلال عام 2024، حيث بيعت جميع الوحدات التي تم طرحها بسرعة قياسية.

يقع «كواترو ديل مار» ضمن مجتمع الواجهة البحرية الراقي في «ميناء العرب»، وهو تجسيد لرؤية شاملة للحياة العصرية في جزيرة نابضة بالحيوية. يضم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تشمل استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى الوحدات الفاخرة فئة دوبلكس وتاون هاوس بحدائق خاصة، ما يوفر تجربة سكنية متكاملة.

يستفيد السكان أيضاً من مرافق متنوعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى «منتجع وسبا نيكي بيتش» الحصري.

وقال زياد حناوي، نائب رئيس المبيعات في شركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «كواترو ديل مار» الذي استحوذ على اهتمام كبير منذ طرحه. نحن واثقون من أن هذه المرحلة الأخيرة ستلقى إقبالاً مماثلاً. يقدم المشروع فرصة استثنائية لأصحاب الذوق الرفيع للاستمتاع بأسلوب حياة لا يضاهى وسط جمال الطبيعة الخلابة لرأس الخيمة».

تتألف أبراج «كواترو ديل مار» من أربع وحدات مترابطة، تتميز كل منها بواجهة معمارية فريدة تعكس مياه الخليج العربي. وقد تم تصميم المشروع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أتاح تقديم حلول تركز على رفاهية السكان وتعزز الاستدامة لبناء مجتمع مترابط.