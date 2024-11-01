انت الأن تتابع خبر غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت وموجة نزوح كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجرا غارات مكثفة على عدة مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، في وقت شهدت منطقة برج البراجنة موجة نزوح كبيرة للسكان.



ولفتت إلى أن المناطق التي تم استهدافها فجر هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت شملت: حارة حريك، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والغبيري.



ويظهر مقطع فيديو مصور إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الغبيري.



كما تظهر مقاطع مصورة نزوح عدد من العائلات في مخيم برج البراجنة بعد إطلاق تحذيرات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.]



وكان الجيش الإسرائيلي أصدر⁩ تحذيرا عاجلا إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المناطق التالية: حارة حريك، ‏تحويطة الغدير، برج البراحنة، الغبيري"، بضرورة مغادرة منازلهم قبيل أقل من ساعة على الغارات.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان للسكان: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".