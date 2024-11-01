مال وأعمال

أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار غاز البترول المسال في نوفمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار غاز البترول المسال في نوفمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - العربية نت _ قال متعاملون اليوم الجمعة، إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر بين 1 و 3% مقارنة بأكتوبر بسبب زيادة الطلب العالمي.

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ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لنوفمبر 10 دولارات إلى 635 دولارا للطن، كما رفعت سعر البيع الرسمي للبوتان 10 دولارات إلى 630 دولارا للطن.

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والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.

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ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية لصناعة بتروكيماويات أخرى.

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ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولارا للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 600 دولار للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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