نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقدة مستمرة.. الزمالك يسقط في فخ الهزيمة أمام المصري البورسعيدي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، بهزيمة الفارس الأبيض بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصري ينتصر على الزمالك في الدوري

واحرز هدف النادي المصري محمد الشامي مهاجم النسر الاخضر في الدقيقة 48 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

وبهذا الفوز رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 6 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.