العالم اليوم - صادرات الحبوب الأوكرانية تقفز 59% في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر صادرات الحبوب الأوكرانية تقفز 59% في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب لشهر أكتوبر قفزت 58.6 بالمئة إلى 3.95 مليون طن ارتفاعا من 2.49 مليون على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة شحنات الذرة والشعير والقمح.

وتضمن ذلك الرقم 1.64 مليون طن من القمح و1.92 مليون من الذرة و376 ألفا من الشعير.

وذكرت الوزارة أن صادرات الحبوب في الموسم 2024/2025 الممتد من يوليو إلى يونيو بلغت 14.4 مليون طن حتى أول نوفمبر، ارتفاعا من نحو 9.2 مليون قبل عام.

وتضمن إجمالي الصادرات 7.7 مليون طن من القمح و4.7 مليون من الذرة و1.7 مليون من الشعير.

واتفقت الحكومة الأوكرانية ونقابات المزارعين على وضع حد لصادرات القمح في موسم 2024/2025 عند 16.2 مليون طن للإبقاء على إمدادات كافية للسوق المحلية في أوكرانيا.