وزير الاستثمار يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع زامبيا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - محمد أحمد _ عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا، إينوك كافينديل، على هامش قمة تجمع الكوميسا الثالثة والعشرين المنعقدة في بوجمبورا، بوروندي.

وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيداً بدور زامبيا خلال رئاستها لتجمع الكوميسا منذ يونيو 2023 في العاصمة لوساكا، حيث شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في مجالات البنية التحتية، الزراعة، وصناعة الأدوية، مدفوعة بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زامبيا.

وأوضح الخطيب أن مصر حريصة على تعزيز تعاونها الاستثماري مع زامبيا، وبالأخص في مجالات النقل، الربط البري، الطاقة، الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الزامبية.

كما أشار إلى استعداد الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى السوق الزامبي في عدة قطاعات، مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، الكيماويات، الأسمدة، مواد البناء، والصناعات الطبية.

من جهته، أكد المبعوث الزامبي حرص بلاده علي الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات الاستزراع السمكي، إدارة المياه، والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية الدور المصري في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال الكوميسا.

وأضاف أن زامبيا تتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، وتعزيز مجتمعي الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

يُذكر أن الصادرات المصرية إلى زامبيا شهدت نمواً بنسبة 85% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 15 مليون دولار أمريكي، وتركزت في قطاعات المنتجات الطبية، الكيماويات، الصناعات الغذائية، الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف

حضر اللقاء السفير معتز أنور، سفير مصر لدى زامبيا، وعدد من المسؤولين في التمثيل التجاري المصري.