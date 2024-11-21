حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. اعرف درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار تأثير بعض الظواهر الجوية على عدد من المناطق، متوقعة أن يكون الطقس مائلاً للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء.

حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

أشارت الهيئة» إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية خلال فترات الصباح الباكر، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد في فترات متقطعة.

وأضاف بيان الهيئة أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب أنحاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد 24 نوفمبر، كما يصاحب ذلك نشاط في حركة الرياح، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع توقع اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتأتي درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.