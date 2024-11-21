عمرو سعد:" ممثلين مصر على مستوى عالمي.. وطاقات الشباب مش منظمة صح في مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت منذ قليل ندوة مع الفنان عمرو سعد يديرها الناقد رامي عبد الرازق حول مشواره الفني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل ختامه أمس.



أعرب عمرو سعد عن سعادته بوجوده في مهرجان القاهرة موجه الشكر لرئيس المهرجان الفنان كبير حسين فهمي وعصام زكريا المدير الفني للمهرجان وكل القائمين على مهرجان القاهرة مضيفا:' واجهه مشرفة للسينما وبتمني له أنه يكبر ويدعم بشكل أكبر بكتير".

وتحدث سعد عن شغف التمثيل:'مصر بتقدم أعظم ممثلين وفي إقبال وطموح وشغف لشباب كتير أنهم يكونوا ممثلين والممثلين اللي بيكونوا من مصر بيبقوا على مستوى عالمي مجال التمثيل صعب، وفي ناس كتير مش بتشتغل بداراستها في مصر وطاقات الشباب مش متنظمة صح".

كما يستعد الفنان عمرو سعد للعودة إلى الشاشة الصغيرة بتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد في 20 نوفمبر، بعد أن أكمل المخرج محمد سامي معاينة مواقع التصوير، وتدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية، حيث يقع منزل بطل العمل في منطقة الصليبية ضمن أحداث القصة.

و آيضًا كان آخر ظهور لعمرو سعد من خلال مسلسل "الجسر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي وحصد إعجاب الجمهور.

أما عمله الجديد "سيد الناس"، فمن المتوقع أن يكون من أبرز إنتاجات موسم رمضان 2025، بفضل القصة المشوقة وفريق العمل القوي، حيث يترقب المشاهدون هذا العمل بشغف، خاصة مع الوعود بتجربة درامية إستثنائية.