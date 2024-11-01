نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عن لقب "ميس جينيس": 'فريد ومتميز ومش هيضايق حد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضجة واسعة بتصريحاتها أمس خلال بث مباشر عبر حسابها على "تيك توك"، حيث عبرت عن شكرها العميق لله على كل ما مرت به، مؤكدة على أهمية الإيمان والأمل في التغلب على الصعاب.

تصريحات شيرين عبد الوهاب

أكدت شيرين على نجاح ألبومها الأخير وحصولها على لقب "ميس جينيس"، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يثبت أن العمل الجاد والاجتهاد يحققان النجاح قائلة عن منحها هذا اللقب: "فريد ومتميز ومش هيضايق حد"، كما أعربت عن امتنانها لجمهورها الذي يقف بجانبها دائما، مؤكدة أنهم السبب الرئيسي في كل ما حققته.

كما صرحت قائلة: "اتمنى تصوير "قالك نسيني، وبتمنى أنساك" بطريقة فيديو كليب، وقريبا هشوف جمهوري في دبي والكويت وكل دول العالم، وألبومي الأخير ناجح وعجب الناس، واتمنى أن تصل الأغنية العربية للعالمية وهذا شيء نفتخر به ولكل مجتهد نصيب وأي شخص بيحب شغله هيوصل للي هو عاوزه وربنا كارمني كرم ووقف معايا جدا".

وتابعت: "محدش طبطب عليا غير ربنا ودا واضح للناس وكل اللى حصلي اجتهاد من عند ربنا"، وعن عودتها للدراما مرة أخرى قالت: "اتمنى تكرار تجربة مسلسل طريقي مرة أخرى، والمسلسل كان وشه حلو على كل الناس، وسقف أحلامي مبينتهيش".

وتطرقت شيرين للحديث عن الأوقات العصيبة التي عاشتها في الفترة الماضية قائلة: "مش عايزة أفتكر آخر 10 سنين من حياتي، وربنا هيردلي حقي من كل اللي زعلني، شوفت كتير أوي من الوحش في حياتي، ودلوقتي مركزة في شغلي من يوم ما رجعت من الأسر اللي كنت فيه، وهو أهم حاجة عندي".

كما وجهت النجمة شيرين كلمة للبنان قائلة: "لبنان بلد جميل على قلبي وربنا يقف معاهم وحزينة للي حصل معاهم أنا لا بروح الجونة ولا الساحل لكن بروح لبنان ومروحتش هذا الصيف، ونفسي أغني بكل لغات دول العالم العربي".

واختتمت شيرين حديثها بتأكيدها أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير لإسعاد جمهورها، وأنها ستركز في الفترة المقبلة على عائلتها واهتمامها بهم.